В среду, 28 августа, курс доллара веренно идет вверх. Во время торгов на межбанке он поднялся на 8,5 копеек, зафиксировавшись в рамках 25,21-25,2350 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По его словам, за весь день ни один фактор не подстегнул бизнес к продаже валюты. Все наоборот: Госказначейство перечислило в рамках возмещения по НДС 2,39 млрд грн, и демотивировало экспортеров.

Нацбанк же не пытается остановить подорожание валюты. На рынок сегодня не выходил и доллар не продавал.

"Сработал фактор окончания финансового месяца. А также пик возмещений НДС экспортерам, рост остатков на корсчетах банков до 1,5-месячного максимума. Все это способствует увеличению спроса на валюту и игре "на повышение". В то время, как результаты вчерашнего аукциона ОВГЗ - 1,77 млрд грн - не стали мотиватором для существенного увеличения валютных продаж", - прокомментировал UBR.ua ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Помимо привычных валютных продавцов сегодня выделяли Укргазбанк. Финансисты подозревают, что он продает валюту своего ключевого клиента - НАК "Нафтогаз".

"Но если брать в целом по рынку, то банки сворачивают свои валютные позиции. Никто не может понять почему же регулятор не свалил курс ниже 25,0 грн/$", - заметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Как отмечают финансисты, невысокие цены на наличном рынке. Средняя цена доллара на продаже людям продолжает держаться в рамках 25,20-25,30 грн/$. Минимальная - на 25,10 грн/$, а максимальная - на 25,50 грн/$. При этом выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,80-25,16 грн/$.

"Спрос на наличный доллар минимален. Перед 1 сентября люди собирают детей в школу, потому в основном сдают валюту", - отметил Юрий Гриненко.

На безналичном рынке финансисты ждут дальнейшего валютного подорожания.

"Скорее всего, 29 августа межбанк будет стартовать ростом - где-то в рамках 25,20-25,27 грн/$. На рынок будут давить выплаты по НДС", - признал Гриненко.

Еще пессимистичнее настроен Олег Куринной, который спрогнозировал завтра торговлю в рамках 25,20-25,30 грн/$.

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