Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II отказался брать на себя ответственность и решать вопрос о признании или непризнании ПЦУ во главе с Епифанием. Об этом сообщает греческое издание "Ромфея".

28 августа завершилась работа 162-го Священного синода Элладской православной церкви. Синод рассматривал вопрос о признании новосозданной Православной церкви Украины, подконтрольной Фанару. Церковный орган Эллады признал за предстоятелем ЭПЦ право в дальнейшем рассматривать этот вопрос единолично.

Архиепископ Иероним выслушал позиции участников собрания, поблагодарил их за поддержку и признание его привилегий. Однако отказался от дарованного ему права.

"Я не могу взять на себя такую ​​ответственность, я передам ее Синоду иерархии", - сказал клирик.

Иероним II. Фото: wikipedia.org

Синод иерархии обычно собирается раз в году в октябре. В 2019 году в нем примут участие 83 митрополита.

Ранее "Страна" сообщала, что патриарх Филарет попросил митрополита Епифания отозвать письмо о закрытии счетов Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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