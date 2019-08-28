В обоих случаях погибшие 1991 года рождения покончили жизнь самоубийством выстрелом из гладкоствольного ружья.

В полиции отметили, что данные события произошли вчера утром, 27 августа, в с. Чопилки, Переяслав-Хмельницкого района, и после обеда в г. Яготин.

Предварительно, погибшие не оставили предсмертной записки.

Что могло стать причиной самоубийств и связаны ли данные случаи между собой, правоохранители выясняют.

Они устанавливают все обстоятельства трагедии. По данным фактам открыто два уголовных производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". Продолжается следствие.

Ранее "Страна" рассказывала, что в харьковском селе совершили самоубийство два брата.

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