Полиция выясняет, почему в разных местах Киевской области одинаково свели счеты с жизнью два парня
В обоих случаях погибшие 1991 года рождения покончили жизнь самоубийством выстрелом из гладкоствольного ружья.
В полиции отметили, что данные события произошли вчера утром, 27 августа, в с. Чопилки, Переяслав-Хмельницкого района, и после обеда в г. Яготин.
Предварительно, погибшие не оставили предсмертной записки.
Что могло стать причиной самоубийств и связаны ли данные случаи между собой, правоохранители выясняют.
Они устанавливают все обстоятельства трагедии. По данным фактам открыто два уголовных производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". Продолжается следствие.
Ранее "Страна" рассказывала, что в харьковском селе совершили самоубийство два брата.
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