Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что доволен встречами с коллегами из Украины и убежден в совместном видении безопасности Украины и угроз экономической эксплуатации со стороны Китая. Об этом Болтон написал в Twitter.

"Было приятно встретиться с моими украинскими коллегами из сектора безопасности и обороны. Наши дискуссии четко свидетельствуют о том, что мы привержены сохранению безопасности и суверенитета Украины, а также о том, чтобы предотвратить ситуацию, при которой она могла бы стать объектом экономической эксплуатации со стороны Китая", - отметил он.

Скриншот: Twitter/John Bolton

Говоря о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, Болтон назвал ее "замечательной".

"Я очень впечатлен его (Зеленского - ред.) преданностью реформам, которые пойдут на пользу народу Украины. Стабильная, процветающая и свободная Украина - ключевое условие стабильности в Европе и за ее пределами", - отметил советник Дональда Трампа.

Скриншот: Twitter/John Bolton

Как писала "Страна", Болтон прибыл в Киев 27 августа. Он встретился с главой Украины Зеленским, секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Данилюком, и.о. председателя СБУ Иваном Бакановым.

Ранее сообщалось, что Болтон заявил Зеленскому, что США готовы присоединиться к вопросу решения мира в Украине.