29 августа по всей территории Украины будет абсолютно безоблачное небо. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

Единственное, чем будут различаться разные регионы страны, - это температура воздуха. На востоке уже будет чувствоваться прохладное дыхание осени. Жара там заметно спадет, а столбики термометров опустятся до +21...+24 градусов Цельсия.

В центре синоптики обещают умеренную жару до +26...+28 градусов. А жарче всего будет на юге и западе. Там воздух прогреется до +30...+31.

Фото: meteo.gov.ua

Ночью по всей Украине заметно похолодает по сравнению с дневными показателями. На востоке температура составит +9...+11, в центре и на западе - +13...+16. Только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях ночью будет еще тепло: +19...+21.

В Киеве в четверг столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов. Ночью будет около +14.

Ранее "Страна" писала о предсказании синоптика, согласно которому на Украину надвигается холодный атмосферный фронт, но дождя не будет еще больше недели.

Также мы писали, что зима уже напомнила о себе в Закарпатье, обильно засыпав одно из сел градом, в результате чего получился ноябрьский пейзаж.