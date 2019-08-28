28 августа вулкан Стромболи на одноименном итальянском острове, расположенном в Тирренском море, возобновил активность. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Извержение Стромболи произошло в 13:17 по Киеву и сопровождалось мощными выбросами пепла и песка. Ученые также зарегистрировали "взрыв высокой интенсивности".

По информации местных властей, извержение Стромболи не привело к жертвам и разрушениям. На склонах вулкана вспыхнули сильные пожары, которые сейчас тушит пожарная служба.

Фото: ansa.it

Как передают италянские СМИ, оживший вулкан вызвал панику среди туристов, отдыхающих на острове. Когда после взрыва им на головы с неба посыпались пепел и небольшие камни, они поспешили укрыться в церкви Сан-Винченцо. Местные жители реагировали на извержение значительно спокойнее, поскольку давно привыкли к активности вулкана.

Предыдущее извержение Стромболи произошло 3 июля. Тогда погиб один из членов экскурсионной группы, гулявшей поблизости от вулкана. Еще один турист получил ранения.



Видео: YouTube/ Comunicazione Social

Вулкан Стромболи постоянно активен на протяжении последних 20 тысяч лет. Он знаменит частыми небольшими извержениями, наблюдаемыми с близлежащих островов и с моря. Его высота составляет 926 метров над уровнем моря и более 2 километров над уровнем морского дна. Вулкан имеет три активных кратера. Извержения Стромболи преимущественно взрывные, а излияния лавы происходят редко.

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