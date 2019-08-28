Немецкий канцлер Ангела Меркель и глава Украины Владимир Зеленский высказались за скорое проведение саммита в "нормандском формате". Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, предает Интерфакс.

Он рассказал, что в среду Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Украине.

"Канцлер и президент считают, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", - говорится в заявлении Зайберта.

Ранее о разговоре двух лидеров сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. "Сегодня состоялась 4-я за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!", - написал Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter.

До этого Меркель предупредила, что встреча нормандской четверки пройдет очень скоро.