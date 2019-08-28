Голландский фотограф Бас Ойлингс для поиска необычных ракурсов свадебных фото нередко заставляет пары заниматься экстримом, но снимки получаются очень эффектными. Как сообщает нидерландский сайт NOS, за оригинальные кадры его называют лучшим свадебным фотографом Европы.

В минувшие выходные Ойлингс занял четвертое место в престижном мировом фотоконкурсе, который проводит онлайн-платформа One Eyeland. Он был единственным европейцем, попавшим в десятку лучших.

Фото: Facebook/ BasUijlings

"Это очень большой конкурс, в котором особое внимание уделяется художественно ориентированной фотографии. Я наблюдал за соревнованиями в течение нескольких лет и подумал, что мой уровень позволяет в нем участвовать", прокомментировал фотограф свой результат.



Фото: Facebook/ BasUijlings

При работе с парами Ойлингс всегда ищет сумасшедшие идеи, хочет чего-то особенного.

Например, невесту в прибое он снял на Ибице с помощью дрона.

Фото: basuijlings.com

"Когда я увидел ее идущей по берегу, то заметил, что ее платье того же цвета, что и морская пена. Поэтому я сразу решил, что она должна лежать в прибое", - рассказал фотограф.

Бас Ойлингс. Фото: basuijlings.com

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