В среду, 28 августа, украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Сегодня состоялась 4-я за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!", - написал Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Кроме того, посол поблагодарил германскую сторону и лично пресс-секретаря немецкого правительства Стефена Зайберта.

Скриншот: Twitter/Andrij Melnyk

Ранее сообщалось, что Меркель предупредила, что встреча нормандской четверки пройдет очень скоро.

Также мы писали, что Меркель поддержала переговоры между Путиным и Зеленским .