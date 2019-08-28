Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" выступила против включения в повестку дня первого дня работы нового парламента вопрос о депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает на своем Facebook руководитель пресс-службы партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, сегодня, 28 августа, повестка дня первого заседания Верховной Рады ІХ созыва была успешно утверждена. И в нее удалось включить рассмотрение снятия неприкосновенности с народных депутатов. Однако этому противилась политсила Порошенко.

"Против этого, как ни странно, выступили представители партии "Европейская солидарность". И это несмотря на то, что Петр Порошенко, находясь на посту президента страны, лично внес соответствующий закон на рассмотрение Верховной Рады". - написала представитель "Слуги народа".

Скриншот: Facebook/ yevheniya.khudzik

Напомним, "Страна" публиковала повестку дня дебютного заседания парламента.

Мы также сообщали, что избранные народные депутаты от партии "Слуга народа" перед заседанием возложат цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади.