Глава партии "Слуга народа" и возможный будущий председатель парламента Дмитрий Разумков не отвечает на вопрос, чью кандидатуру на пост премьер-министра подаст его партия президенту для внесения в Верховную Раду, передает Интерфакс-Украина.

"Думаю, что завтра вы увидите эту кандидатуру. Мы ее предложим и будем рассматривать на должность. Мне кажется, что это профессиональный, экспертный человек с достаточно неплохими знаниями во всех сферах, чего очень часто не хватало нашим чиновникам. И это человек, который по-другому смотрит на те процессы, которые должны происходить в государстве", - сказал Разумков на брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о кандидатуре "Слуги народа" на пост премьер-министра.

Как сообщалось, согласно повестке дня первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, на пленарном заседании в четверг новоизбранные народные депутаты намерены сформировать новый Кабинет министров.

Согласно ст.106 Конституции президент Украины вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представления о назначении премьер-министра, вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел Украины.

Кроме того, в конституционные полномочия президента входит назначение и увольнение с должности при согласии Верховной Рады генерального прокурора Украины, внесение в Раду представления о назначении и увольнении главы Службы безопасности Украины.

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, партию "Слуга народа" в парламенте представляют 254 нардепа, ОПЗЖ - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" – 20. Кроме того, в парламенте 56 народных депутатов от других партий и самовыдвиженцы. Всего ЦИК зарегистрировала 424 народных депутатов.