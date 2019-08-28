28 августа около 15.00 в Дрогобыче Львовской области, в четырехэтажном доме, в котором ночью обрушился подъезд, произошел новый обвал. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета.

Как говорится в сообщении, днем упала верхняя плита, нависавшая над руинами подъезда. При этом никто из спасателей не пострадал.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Эксперт осмотрел уцелевшие подъезды и заключил, что угрозы обвала в них нет.

Сейчас службы готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить ее обрушение.

Как отмечают спасатели, из дома эвакуированы 103 человека. при этом четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем. Эвакуированным жителям позволят забрать самые необходимые вещи из квартир. После этого квартиры опечатают.

Администрация КП "Дрогобычводоканал" сообщила, что в связи с происшествием и разрушением коммуникаций прекращено водоснабжение всего квартала. Социальные службы обязали организовать обеспечение водой квартир инвалидов, проживающих в квартале.

Напомним, около 03:00 28 августа в результате взрыва газа в многоквартирном доме Дрогобыча произошло обрушение подъезда и погибли двое людей.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование родственникам погибших и анонсировал проведение новым правительством аудита всех жилищных домов.