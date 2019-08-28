Главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский якобы подписал заявление о согласии на обмен. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, но вскоре удалила этот пост.

"Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе. Все вышеизложенное я заявляют сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне", - говорится в тексте заявления.

По словам Сарган, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

В свою очередь адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что об обмене его подзащитного разговор не идет. Именно так юрист прокомментировал "Стране" информацию о подготовке журналиста к обмену.

Доманский также добавил, что сейчас редактор "РИА Новости" отдыхает от отсидки.

Юрист сказал, что ничего не знает о вероятном обмене и не принимает участия ни в каких переговорах, касающихся обмена. По его информации, Вышинский не собирается писать прошение о помиловании на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" приводила слова своего источника о том, что освобождение Вышинского никак не связано с обменом, а было условием России для начала подготовки встречи в "нормандском формате".

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