28 августа в ходе очередного заседания Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию всех 424 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице избиркома.

Заседание провела председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

Согласно Конституции Украины, Закону Украины "О выборах народных депутатов Украины" и на основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 15 народных депутатов. Из них 11 человек - от партии "Слуга народа", два – от партии "Голос" (включая лидера политсилы Святослава Вакарчука) и по одному – от партий "Батькивщина" и "Европейская Солидарность", включая Петра Порошенко.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 14 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.

Скриншот: Facebook/ UACEC

Таким образом, по состоянию на 28 августа ЦИК зарегистрировала всех 225 депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 199 человек, избранных в одномандатных избирательных округах.

Всего в Верховную Раду IX созыва избраны 424 народных депутата.