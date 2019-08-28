Возле Офиса президента Украины на Банковой активисты собрались, чтобы провести акцию протеста "Аваков – черт" против того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков занимал должность в правительстве.

"Аваков – черт. Арсен Аваков – министр слитых дел и нераскрытых убийств. Ему не место в Кабмине. Ему не место во власти. Никаких должностей. Только посадки... Выйдем напомнить [президенту Украины] Владимиру Зеленскому о "достижениях" Авакова на должности министра", – сказано в сообщении.

В числе претензий к Авакову, которые выдвигают инициаторы, – "проваленная реформа органов внутренних дел", реабилитация "ментовских кадров", убийства и нападения на активистов, "коррупционные закупки" и прочее.

Видео: YouTube/Страна.ua

"Аваков – черт. Это не требует объяснений. Но мы объясним еще раз. По пунктам. В деталях. Приходите. Почти у каждого в этой стране есть свое вещественное доказательство того, что Аваков – черт... Акция без политических флагов и лозунгов. В акции принимают участие общественные организации и движения, правозащитники и защитники активистов, ветераны, пострадавшие от действий МВД и полиции, родственники погибших и экс-полицейские", – объявили организаторы.

19.36 Среди организаторов С14, которые проводили акции и "Хто вбив Катерину Ганзюк?". Они в чёрных футболках "Аваков черт" или "Стерненко". Сам Стерненко тоже присутствует под ОП.

19.25 Пишут, что здесь 350 человек, но реально под окнами ОП не больше 150, и то это с полицией. Но есть и представители С14, которых не сразу заметишь.

19.20 Ситуация в целом спокойная. Никто не выступает с речами и вряд ли будут какие-то радикальные вещи. Сообщает корреспондент "Страны" с места событий.