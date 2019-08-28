Недалеко от пгт Врадиевка Николаевской области неизвестные нарисовали нацистский символ и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам Холокоста. Об этом на своем Facebook сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По словам Долинского, осенью 1941 года как раз на том месте, где сейчас стоит памятник, нацисты расстреляли 7 тысяч евреев. Их вели колонной из местечка Кривое Озеро в Доманевку якобы на новое поселение.

Фото: Facebook/ eduard.dolinsky

"Люди дошли только до вырытого за Березками противотанкового рва, где их расстреляли. Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети…" - написал автор поста.

Как видно на фото, вандалы написали на памятнике возмутительную фразу: "Хер ж*дам, а не землю".

Скриншот: Facebook/ eduard.dolinsky

Ранее "Страна" сообщала, что в конце июля прокуратура Киева сообщила о подозрении несовершеннолетнему в демонстрации cвастики в столичном ТРЦ "Городок".

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