Советник президента Дмитрий Костюк заявил, что в данный момент в правительстве идет конкурс на пост министра МВД, а также, что президент рассматривает варианты различных кандидатур. Об этом он заявил журналистам в среду, 28 июля, после встречи с главой государства Владимиром Зеленским.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий Дмитрий Костюк сообщил, что есть четыре кандидата на этот пост, но мнение партии о персоне Авакова на посту главы мвд разделилось.

По его словам, вопрос о том, останется ли Арсен Аваков на посту главы Министерства внутренних дел обговаривался, однако был перенесен для дальнейших консультаций.

"Подняли вопрос насчет министра Авакова, но его перенесли для дальнейших консультаций и обсуждений", - заявил депутат. На вопрос о том, что именно обсуждалось, Костюк ответил: "Будет ли он в дальнейшем занимать этот пост или нет".

Напомним, сегодня 16:00 среды президент Украины Владимир Зеленский встретится с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа".

Как сообщалось, самые высокие шансы сохранить министерские посты в новом Кабмине имеют министр финансов Оксана Маркарова, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом в эфире телеканала "Наш" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.