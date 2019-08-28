В Киеве у мужчины, ехавшего в автомобиле на пассажирском сиденье, взорвалась электронная сигарета, причинив ему ожоги.

Об этом 27 августа сообщает патрульная полиция столицы на своем Facebook.

Инцидент произошел около 20:00 в салоне автомобиля Skoda. В это время патрульные получили вызов о несчастном случае со взрывом на проспекте Победы и выехали на место происшествия.

На месте происшествия правоохранители узнали от пострадавшего в результате инцидента, что он ехал в качестве пассажира в машине, и у него в сумке взорвалась электронная сигарета.

Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, поскольку пассажир получил травмы.

Фото: Facebook/ kyivpatrol

Патрульные прибыли до приезда медиков и оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. У него были ожоги конечностей обеих рук.

Приехавшая "скорая" забрала пострадавшего в ожоговое отделение больницы для детального осмотра.

Скриншот: Facebook/ kyivpatrol

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее "Страна" приводила пост Ульяны Супрун о том, что электронные сигареты не только взрывоопасны: и.о. министра здравоохранения рассказала о первой смерти вейпера в США.

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