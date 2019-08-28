Киевская прокуратура настаивает на пожизненном сроке для женщины, которая в 2016 года заморила голодом своего годовалого сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сообщается, что 27 августа 2019 года в Голосеевском районном суде города Киева состоялись судебные дебаты в производстве по обвинению киевлянки. Обвиняемая закрыла в квартире двух своих детей без присмотра на 11 дней. Один из них скончался от голода.

Во время дебатов прокурор поддержала весь объем приведенных в суде доказательств и попросила суд назначить киевлянке пожизненное лишение свободы. Сама злоумышленница своей вины в содеянном не признала.

Действия обвиняемой квалифицированы как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сообщается, что оглашение приговора назначено на 29 августа 2019 года.

Напомним, страшное преступление произошло в декабре 2016 года. Тогда 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила своего годовалого сына и 2-летнюю дочь без еды и воды в запертой квартире. Когда она вернулас мальчик был уже мертв, а девочку все же удалось спасти.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу Украины, умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы писали, что мать, которая бросила двоих малолетних детей одних дома без еды и ушла к любовнику, в результате чего погиб годовалый мальчик, может избежать наказания.