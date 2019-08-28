Опубликованная на сайте президента Украины петиция о сохранении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун главой ведомства набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч. Счетчик голосов показывает цифру 25407.

Петиция была размещена на официальном ресурсе президента 5 июня Дмитрием Ткачем.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Свое требование оставить Супрун на занимаемом посту автор обращения мотивировал тем, что та начала беспрецедентную реформу системы здравоохранения. И надо позволить чиновнице довести эту реформу до конца.

"За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей", - заявил Ткач.

Далее он перечислил основные достижения Супрун: ведение новых механизмов финансирования, которые якобы заработают в 2020 году, введение электронной системы здравоохранения, разработка программы "Доступные лекарства" и некоторые другие.

Между тем "Страна" насчитала на сайте около 30 петиций с требованиями отстранить Супрун (а в одной автор даже просит депортировать ее в США). Однако они не набрали необходимого количества голосов.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Напомним, 22 августа собрала более 25 тысяч голосов петиция с требованием узаконить право граждан страны на использование оружия.

Также мы писали о регистрации на сайте президента обращения по поводу отмены решения о передаче Андреевской церкви Константинопольскому Патриархату.