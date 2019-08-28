Сегодня, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский в Конгресно-выставочным центре "Парковый" встречался с фракцией "Слуги народа". Встреча началась в 16:00. На месте дежурил один бусик из кортежа Зеленского, который припарковался на заднем дворе.

По результатам встречи журналистам ничего конкретного не сказали. Большинство представителей срочно разъехались по своим делам.

Судя по бумагам, которые были в руках у представителя Зеленского на встрече обсуждали ряд тем: изменения в таможенный кодекс, инвестиционный климат, изменение строительных норм, состояние дорог, поддержку кинематографа, госслужбу, усовершенствование системы ProZorro.

Отдельно обсуждали сокращение народных депутатов Верховной Рады до 300 человек, назначения силовиков, прогулы и регистрацию в Раде, законодательный спам и прочее.

В 18:24 среди журналистов заговорили о том, что президент Владимир Зеленский также покинул место встречи. Хоть бус все еще стоял на парковке. Однако уже без сопровождения.

По итогам встречи выступил заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк. Он отметил, что в данный момент идет конкурс на пост главы МВД и президент рассматривает четыре варианта. А вот мнение однопартийцев о персоне Авакова на посту главы МВД разделились.

У многих народных избранников на пиджаках вместо депутатских значков в виде герба красовались зеленые значки с надписью "Слуга народа".

Накануне "Страна" опубликовала список персонального состава руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионный зал.

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