На Донбассе возобновил свою работу контрольный пункт въезда-выезда "Майорское". Об этом сообщили в пресс-службе центра штраба ООС.

"Контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Майорское" продолжил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Перед этим в командовании операции Объединенных сил закрыли контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области из-за обстрелов.

Сегодня в 12:25 НВФ начали обстрелы гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка - Бахмут, применяя при этом гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на фронте погиб один военный, трое ранены.

Также мы писали, что минирование КПВВ Майорское оказалось реальным. Там обнаружили бомбу.