29 августа избранные народные депутаты от партии "Слуга народа" перед первым заседанием Верховной Рады ІХ созыва возложат цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади. Об этом сообщает на своем Facebook руководитель пресс-службы политсилы Евгения Кравчук.

Возложение состоится в 8 утра, после чего члены партии пройдут пешком к парламенту через улицу Институтскую и Аллею Героев Небесной Сотни. На Институтской они остановятся в местах массовых расстрелов участников Майдана и почтят их память.

Решение начать день с поминовения Кравчук объяснила необходимостью отдать долг уважения боровшимся за Украину.

"Мы в долгу перед теми, кто погиб за нашу независимость, перед их семьями. Мы обязаны показать, что украинцы боролись и продолжают бороться за свое государство не зря. Именно благодаря им у нас есть шанс строить Украину, о которой мечтают во Львове и Харькове, Киеве и Полтаве, жить в которой захотят наши соотечественники из Крыма и Донбасса", - написала пресс-секретарь.

Скриншот: Facebook/ yevheniya.khudzik

Кравчук также заявила, что каждый депутат, принимая законы, должен осознавать свою ответственность перед памятью о тех, кто "пошел с деревянными щитами против вооруженных силовиков и победил".

Напомним, в День независимости президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении очередной памятной даты - 29 августа, Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за территориальную целостность страны.

Ранее "Страна" публиковала повестку первого дня работы парламента нового созыва.