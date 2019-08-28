В среду, 28 августа, Владимир Гройсман объявил, что покидает пост премьер-министра Украины. Видеообращение с этими словами было опубликовано на его фб-странице.

"Из своего опыта понимаю, как это очень не просто принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику (вероятно, Алексею Гончаруку - Ред.) силы, терпения и удачи. А главное - успеха. Потому что именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня это всегда было приоритетом №1", - отметил Владимир Гройсман.

Видео: facebook.com/volodymyrgroysman

Владимир Гройсман был назначен премьер-министром Украины 14 апреля 2016 года

Как сообщала "Страна", в середине августа Гройсман отказал Богдану в приостановке выплат субвенций для городов. В Кабмине заявили, что график финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов.

Напомним, что партия Гройсмана на досрочных парламентских выборах набрала более 2% голосов и получит финансирование из государственного бюджета.