В среду, 28 августа, курс гривни на межбанке упал до 25,21 грн/$1 с 25,1425 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, гривневые котировки к окончанию торгов составили 25,20 – 25,22 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 29 августа официальный курс 25,221856 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 28 августа снизился до 25,2206 грн/$1 с 25,1701 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 29 августа до 25,221856 грн/$1 по сравнению с 25,164930 грн/$1 на 28 августа 2019г.

Ранее сообщалось, что доллар и гривня ушли отмечать День независимости на отметке 25,10 грн/$.

Также мы писали, что курс гривни на межбанке укрепился рядом с отметкой 25 грн/$.