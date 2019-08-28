27 августа "Страна" сообщила, что комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины возглавит представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич. Это вызвало бурную реакцию среди некоторых политиков.

Предшественница Нестора Шуфрича на этом посту, Виктория Сюмар, отреагировала на информацию о назначении, назвав его "плевком в глаза журналистов".

"Я так понимаю, что назначение ответственным за свободу слова в Украине Медведчука - это некий шаг к российским стандартам в информационной сфере? И шаг вполне сознательный. "Борьба" с информационным воздействием РФ ну просто в разгаре. Коллеги из Голоса и Батькивщины, вас такой подход к базовым принципам и кума Путина вполне устраивает, да?)

PS. На руководство комитета не претендовала и не претендую. Но такое назначение считаю плевком в глаза журналистов. Никто "за росу Божию" не воспримет.

UPD. Поскольку я не член рабочей группы, руководствовалась информацией из открытых источников. После проверки - представитель Голоса назвал предложение сбалансированным, но ни за, ни против не голосовал. Это по информации в комментариях. Думаю, задача сейчас нам совместно исправить ситуацию и очень хотела бы, чтобы Голос делегировал на комитет Сергея Рахманина.

На этот пост уже отреагировал главный редактор "Страны" Игорь Гужва".

"Многие комментируют предстоящее избрание Нестора Шуфрича главой комитета по свободе слова.

Но лучший комментарий, безусловно, дала Виктория Сюмар. Глава комитета по свободе слова уходящей Рады. Которая закрывала глаза, а иногда и оправдывала все самые дикие наезды на журналистов времён Порошенко.

Сильно возмущена Виктория, что депутат оппозиционной фракции (причем как раз у представителей этой фракции, вполне возможно, скоро власти попытаются отжать телеканалы) теперь будет во главе комитета, который традиционно (за исключением времён Сюмар) отходил к оппозиции.

Впрочем, в «Слуге народа» сделали немало, чтоб облегчить страдания Сюмар и Ко по поводу Шуфрича.

Комитету по свободе слова сильно урезали полномочия и отобрали сферу регулирования информполитики. Поэтому если власти захотят провести репрессивные законы, увеличивающие полномочия госорганов по закрытию СМИ (а судя по заявлениям Потураева это, к сожалению, не исключено), то проводить их будут через комитет по информационной политике, который возглавит идеологически близкий к Сюмар Александр Ткаченко", - написал Игорь Гужва на своей странице в ФБ.

Позже Сюмар заявила, что еще можно "исправить ошибки" и что представители Голоса говорят, что готовы к пересмотру решения по Шуфричу - читай по Медведчуку - добавила Сюмар. Также она заявила, что этого требует и Евросолидарность.

"Мы не имеем права перечеркнуть результаты последних 5 лет и так ясно давать прерогативы российской пропаганде в Украине. Время еще есть", - написала она.

Реакция "Голоса" и "Евросолидарности"

Партии "Европейская солидарность" и "Голос" позже также выступили против назначения Шуфрича главой парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Партия Петра Порошенко заявила, что "считает неприемлемым избрание главой комитета по вопросам свободы слова близкого соратника Виктора Медведчука" и призвала партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции.

"Надеемся, что все проевропейские силы смогут сообща выступить против надругательства над базовым демократическим принципом – свободы слова, и совместно нам удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав", – заявили у Порошенко.

У Вакарчука также выступили с заявлением. "Партия "Голос" обращается к президенту Украины и партии "Слуга народа" с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти... По нашему мнению, назначать главой комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине, недопустимо" - заявили в "Голосе" и попросили "Слугу народа" пересмотреть свое решение.

"Батькивщина" пока не делала заявление по поводу Шуфрича.

В "Слуге народа" успокоили: полномочия все равно отобрали

Гендиректор телекомпании 1+1 Александр Ткаченко, который прошел в новую Раду от "Слуги народа" и возглавит комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, напомнил, что новому комитету свободы слова урезали функции и что Шуфрич представляет партию, которую поддержали избиратели. Противников назначения он успокоил, заявив, что в комитете большинство депутатов от "Слуги народа" и "Батькивщины" и посоветовал коллегам из реформированного комитета по вопросам свободы слова сосредоточиться на защите прав журналистов и собственно свободы слова.

"Вижу много шума по поводу некоторых возможных председателей фракций. Например, Шуфрича во главе комитета по свободе слова. Несколько пояснений. При том, что сам факт присутствия Шуфрича и К в Раде меня мягко говоря - не радует.

Но, во-первых за эту, так сказать, "... жизнь" проголосовала значительная часть граждан Украины. И как бы мне или кому-то это не нравилось - выбор этот стоит уважать.

Во-вторых, коллеги из ПЕС так хотели стать во главе комитета Европейской интеграции, - стали таки в лице Иванки Клипмпуш- Цинзадзе. Для того, чтобы стать во главе другого комитета стоило получить больше голосов избирателей.

В-третьих, все партии, которые прошли в парламент получили достаточно большое представительство в руководстве новой Рады, несмотря на то, что в принципе депутаты "Слуги народа" чисто математически могли сделать это без них. Но - это же демократия.

Далее. Большинство функций бывшем комитета свободы слова - перешла в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, включая регулированием деятельности СМИ - согласно новой концепции об "объединении усилий в новом министерстве по вопросам культуры, медиа, туризма и спорта".

"Истерика партии войны". Что заявили в Оппоплатформе

Оппозиционная платформа - За жизнь обнародовала ответ на своем сайте.

"Политический демарш осколков режима Порошенко из "Европейской солидарности" и примкнувшей к ним партии "Голос" против назначения Нестора Шуфрича главой парламентского Комитета по свободе слова – это истерика националистической "партии войны", - говорится в заявлении.

"На посту главы Комитета по свободе слова наш представитель будет отстаивать интересы независимых СМИ, бороться за права журналистов, добиваться защиты права каждого украинского гражданина на доступ к объективной информации, отражающей разные точки зрения. Мы будем работать над освобождением всех узников совести, прекращением преследования журналистов за их профессиональную деятельность. Будем добиваться объективного расследования всех преступлений против журналистов и сурового наказания виновных.

Главное, мы сломаем систему лжи, ненависти и цензуры, которую пытался построить режим Порошенко и его политические сателлиты из "Народного фронта". И это вызывает приступы бессильного гнева у мега-коррупционеров из бывшего БПП и их подпевал из "Голоса". Очевидно, "Голос", который сегодня полностью копирует риторику "Народного фронта", так же бесславно завершит свой политический путь.

Рассматриваем назначение нашего представителя Нестора Шуфрича на должность председателя парламентского Комитета по свободе слова как одно из ключевых условий возрождения украинской демократии. Система полицейщины, репрессий и диктаторской цензуры против свободы слова должна быть сломлена. Требуем от партии власти при голосовании за назначение руководства комитетов придерживаться демократических принципов и норм, доказать открытость и готовность соблюдать права оппозиции и не бояться истерик от нового альянса коррупционеров, разжигателей войны и ненависти".