Первую сессию новоизбранный парламент начнет 29 августа формированием Временного президиума, а завершит освещением работы парламента. В распоряжении "Страны" оказалась повестка дня первой сессии Верховной Ряды Украины ІХ созыва на период рассмотрения организационных вопросов.

Отметим, что, судя по повестке, нардепы отказались от идеи голосовать за десятки законопроектов, хотя ранее сообщалось, что таковых может быть даже до сотни. Это породило слухи, что первый рабочий день новых нардепов может затянуться вплоть до утра пятницы, 30 августа.

Публикуем вопросы в том порядке, как их собираются рассматривать нардепы:

1. О формировании Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

2. О повестке дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

3. Объявление Премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета Министров Украины перед новоизбранной Верховной Радой Украины.

4. О формировании и регистрации депутатских фракций (депутатских групп).

5. Доклад Председателя Верховной Рады Украины восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте.

6. О коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва (депутатской фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций).

7. Об избрании Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.

8. Об избрании Председателя Верховной Рады Украины.

9. Об избрании первого заместителя и заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

10. Заслушивание внеочередного послания Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

11. О проекте Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» (рег. № 7203).

12. О назначении Премьер-министра Украины.

13. О докладе Подготовительной депутатской группы.

14. О назначении Министра обороны Украины.

15. О назначении Министра иностранных дел Украины.

16. О формировании состава Кабинета Министров Украины.

17. О прекращении полномочий народных депутатов Украины, назначенных в состав Кабинета Министров Украины.

18. Об освобождении от должностей членов Кабинета Министров Украины.

19. О перечне, количественном составе и объектах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

20. Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

21. Об освобождении от должности Председателя Службы безопасности Украины.

22. О назначении на должность Председателя Службы безопасности Украины.

23. О предоставлении согласия на освобождение от должности Президентом Украины Генерального прокурора Украины.

24. О предоставлении согласия на назначение на должность Президентом Украины Генерального прокурора.

25. О согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины девятого созыва.

26. О календарном плане работы второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

27. Об освещении работы Верховной Рады Украины девятого созыва.

Фото: "Страна"

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