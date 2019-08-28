В Печерском райсуде Киева вынесли решение об аресте экс-главы Министерства здравоохранения Раисы Богатыревой с возможноcтью выхода на свободу под залог в размере 6 млн грн.

Соответствующее решение 28 августа огласила следственный судья Светлана Смык. Она огласила резолютивную часть решения по делу экс-руководителя Минздрава во времена президента Януковича, согласно которой суд удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей до 21 октября включительно.

По информации на фейсбук-странице экс-нардепа от "Партии Регионов" Елены Бондаренко, эту сумму за Раису Богатыреву выплатит народный депутат Вадим Новинский.

Фото: facebook.com/E.A.Bondarenko

Как сообщала "Страна", экс-министр здравоохранения времен президента Януковича вернулась в Киев и сразу попала в полицию. Она была передана полиции в аэропорту "Жуляны" 27 августа 2019.

Представители Интерпола не разыскивают Раису Богатыреву с сентября 2016 года. Санкции ЕС были сняты с нее еще в марте 2016 года.