Сегодня днем в поселке Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина". Журналисты готовили сюжет о хищении леса, возмущение чем во время визита в Харьков выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Страна" разобралась, что случилось, какие события предшествовали нападению и как ситуация развивается сейчас.

Совещание Зеленского по незаконной вырубке леса

17 июля Владимир Зеленский посетил Харьков с первым рабочим визитом.

Там президент провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью. Причины, почему Зеленский затронул эту тему, такие.

По данным власти, в первом полугодии 2019 года в лесах Харьковского облуправления лесного и охотничьего хозяйства объем незаконных рубок составил 9,3 тысяч кубометров. Причинен ущерб на 86 миллионов гривен, возмещено лишь 98 тысяч или 0,1%. В органы полиции передано 75 дел, из которых на середину июля ни одно не было рассмотрено судами.

Перед началом совещания Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Фотоотчет размещен на сайте президента, предлагаем его вниманию ниже.

Как отметил тогда замруководителя Офиса президента Алексей Гончарук (сейчас он претендует на должность премьер-министра, - Ред.), проблема незаконных вырубок общенациональная. Но особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь – 12%, что меньше, чем в среднем по Украине.

О фактах незаконного использования лесных ресурсов президенту доложил директор госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский (на фото).

Директор госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский

Чагаровский сообщил о давлении на него и его семью, которое он связывает с инициированными им ревизиями в лесхозе. Кроме того, он рассказал о незаконной вырубке самых дорогих и ценных пород с последующей реализацией древесины за границу, которую организовала группа лиц.

"У меня есть все документы. Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года. Уже есть реакция – вчера звонили из НАБУ", – сказал руководитель Октябрьского лесхоза.

Руслан Чагаровский отметил, что его доклад касается самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве.

"Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков – это более 8 тыс. куб. м древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 миллионов гривен", – подчеркнул он. Руководитель лесхоза добавил, что, по его предварительным оценкам, в пределах области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

По словам Руслана Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса (на фото ниже). "Сейчас он самый крупный "черный лесоруб" на Харьковщине... У меня появилась возможность наводить порядок с приходом новой власти", – отметил Чагаровский.

Директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса

Президент прямо во время совещания позвонил Виктору Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве.

"На прошлой неделе начальник областного управления меня отправил в командировку, сказал, чтобы я был всю неделю в Киеве, планы работы", — сказал Сыса.

По его словам, директором Гутянского лесхоза он работает всего один год.

"Когда я пришел в лесхоз, зарплата была 4000 гривен. На сегодняшний день — 20 000 гривен средняя зарплата. Я отвечаю только за Гутянский лесхоз. Выручено от реализации в 2017 году было 24 миллиона, в этом году будет выручка от реализации 180 миллионов гривен. На сегодняшний день у нас уже 95 миллионов выручка от реализации. Все это достигнуто за счет того, что до 2017 году были схемы", — сказал Соса по телефону Зеленскому.

Далее между Зеленским и Сысой состоялся такой диалог:

— А вы фигурируете в схемах.

— Я не руковожу схемами.

— Я не говорю, что вы управляете.

— Я говорю, что я работаю в Гутянском лесхозе, и вопрос в том, что мы сейчас поставили правильную работу лесхоза. Все идет официально.

— Смотрите, я видел, какая правильная работа там поставлена.

— Вы летали над Октябрьским лесхозом! Я к Октябрьскому лесхозу не имею никакого отношения. Это господин Чагаровский уже 7 лет там работает. Он работал при Януковиче, при Порошенко...

— На вас заведено уголовное дело, вы знаете?

— Я знаю. На всех директоров есть уголовные дела. Я согласен. Но я работаю только год. И за мой год зарплата увеличилась до 20 000 гривен, реализация увеличилась до 180 миллионов... Гутянский лесхоз в этом году посадил в 5 раз больше леса: срубили 100 га леса, посадили 500 га леса.

После этого Зеленский пообещал приехать в Гутянский лесхоз.

"Да, я приеду. Проверим. В правоохранительные органы я обращусь, чтобы они все эти уголовные дела толкнули, чтобы мы видели, какова реальная ситуация", — сказал президент.

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский на заседании в Харькове 17 июля

Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Русланом Чагаровским.

"Фамилии – Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди", – сказал президент. Он также поручил обеспечить безопасность Руслана Чагаровского.

"Вы все в курсе всех фамилий – это не только лесоводы, директора. Вы знаете, что есть люди в государстве, связанные с крышеванием этого "бизнеса". Обратите на это внимание", – добавил Владимир Зеленский.

Со своей стороны Алексей Гончарук сказал, что у силовиков есть достаточно инструментов для эффективной работы. "Наша сегодняшняя встреча должна быть сигналом для хорошо информированных людей, что пришло время изменить модель поведения. Дальше так продолжаться не может", – резюмировал он.

Как напали на журналистов 112

Именно коррупционные схемы, описанные выше, и отправились расследовать журналисты "112 Украина" в поселок Золочев Харьковской области. Там же на них напали неизвестные.

Сообщается, что машину съемочной группы заблокировали. Авто пробили колеса, корреспондентам угрожали физической расправой.

После стычки в прямом эфире связь с журналистом пропала. Съемочной группе удалось вызвать полицию.

Журналист Олег Решетняк сумел выйти в прямой эфир, где описал ситуацию, однако его заметили и отобрали камеру в прямом эфире.

"Сейчас случилось следующее: мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас происходит ругань, моим коллегам угрожают. Внутри остался водитель нашей машины, его едва не перевернули, мы смогли своими усилиями это остановить. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована", - рассказал он.

По информации журналистов, на место выехала группа "Корда".

"Сейчас они требуют от нас флэш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Они все представляются людьми, работающими здесь, а мы, мол, приехали и хотим остановить их работу, им не за что жить. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили. Сейчас они планируют переворачивать машину, кажется", - успел рассказать журналист до того, как у него отобрали камеру.

Как сообщает телеканал, их журналиста Олега Решетняка в итоге избили, ему вызвали скорую помощь.

Подробнее произошедшее описывается в видео "112 Украины":

Вскоре за нападение на журналистов под Харьковом были задержали более 30 человек.

Об этом сообщали на канале "112 Украина" со ссылкой на замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксану Калмыкову.

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств. Сейчас мы будем устанавливать их личности, но предварительно это работники данного предприятия. Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие или по Уголовному, или по Административному кодексу. Предварительно планируется квалификация по ст. 296, "Хулиганство". Возможно, дополнительная квалификация по ст. 171", - заявила Калмыкова.

Задержания в Харьковской области после нападения на журналистов 112

Полиция Харьковской области внесла в ЕРДР сведения о препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала "112 Украина" возле лесхоза.

Интересно, что Виктор Сыса, который был обвиняется в незаконной вырубке леса и против которого в том проводилось журналистское расследование, активно публикует на своей странице в Facebook видео с задержаний.

Обращает на себя внимание, что в его роликах доносится одна точка зрения - тех, кто подозревается в нападении журналистов 112.

Видеоролики со страницы Виктора Сыса в Facebook предлагаем вниманию ниже:

"Это даже интересная ситуация. Самая экстремальная, которая была в моей жизни. Мне интересно, как люди будут это аргументировать и давать оценку своим действиям. То есть меня взяли, посадили на пол, потом провели в автобус, сказали: "Все, короче, ты задержан". Посмотрим", - рассказывает мужчина на одном из видео, которое опубликовал Виктор Сыса.

Обыски в особняке у "черного лесоруба"

В ходе подготовки материала стало известно, что параллельно нападению на журналистов 112 в доме главы Гутянского лесхоза Виктора Сысы пришли с обыском следователи НАБУ.

Отмечается, что он пытался не пустить силовиков на территорию своего дома. Заблокировать следственные действия хотела и его охрана. Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучер ("Слуга народа") на своей странице в Facebook.

"История с визитом в Харьков президента Украины получила продолжение. Сейчас в доме лесника Виктора Сысы проводится обыск детективами НАБУ. Несмотря на отчаянное активное сопротивление правоохранительным органам, а также посильную помощь со стороны сотрудников государственной охраны (которые, как не удивительно, осуществляют его круглосуточную охрану), детективы начали обыск", - написал Кучер, который до того, как был избран нардепом, работал адвокатом.

Строительные работы в особняке, который якобы принадлежит Сысе:

Виктор Сыса пока не отвечает на телефонные звонки. Он находится рядом со своим огромным домом в Золочеве, заперся в машине и отказывался выходить. На месте находятся активисты, сотрудники лесхоза и много неизвестных, сообщают харьковские СМИ.

Согласно декларации Виктора Сысы, он купил дом в 2012 году. Площадь недвижимости - 268 квадратных метров.

Директор Харьковского территориального управления НАБУ Юрий Кравченко не подтвердил присутствие следователей в Золочеве.

Позже о проведениии обысков по месту жительства должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний сообщили и в НАБУ.

"Следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продажи древесины. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст 364 УК Украины. Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года.

По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие работе следователей. В дальнейшем работники полиции установят имеются ли в действиях указанного лица признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 342 и 345 УК Украины", - говорится в сообщении ведомства в соцсети.