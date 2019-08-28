В Харьковской области в дом главы Гутянского лесхоза Виктора Сысы, работу которого раскритиковал Владимир Зеленский, пришли с обыском следователи НАБУ. Правоохранители нагрянули в его шикарный особняк в Золочеве 28 августа. При этом глава Гутянского лесхоза пытался не пустить правоохранителей на территорию своего домовладения. Заблокировать следственные действия хотела и его охрана. Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучер ("Слуга народа") на своей странице в соцсети.

"История с визитом в Харьков президента Украины получила продолжение. Сейчас в доме лесника Виктора Сысы проводится обыск детективами НАБУ. Несмотря на отчаянное активное сопротивление правоохранительным органам, а также посильную помощь со стороны сотрудников государственной охраны (которые, как не удивительно, осуществляют его круглосуточную охрану), детективы начали обыск", - написал Кучер, который до того, как был избран нардепом, работал адвокатом.

Также юрист заявил, что надеется на эффективное расследование этого дела.

Виктор Сыса. Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Виктор Сыса пока не отвечает на телефонные звонки. Он находится рядом со своим огромным домом в Золочеве, заперся в машине и отказывался выходить. На месте находятся активисты, сотрудники лесхоза и много неизвестных, пишет издание KHARKIV Today.

Согласно декларации Виктора Сысы, он купил дом в 2012 году. Площадь недвижимости - 268 квадратных метров.

Директор Харьковского территориального управления НАБУ Юрий Кравченко не подтвердил присутствие следователей в Золочеве.

"Я такой информацией не располагаю", - сказал Кравченко.

Позже о проведениии обысков по месту жительства должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний сообщили и в НАБУ.

"Следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продажи древесины. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст 364 УК Украины. Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года.

По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие работе следователей. В дальнейшем работники полиции установят имеются ли в действиях указанного лица признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 342 и 345 УК Украины", - говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112, которые снимали сюжет о массовой вырубке леса.

Также мы сообщали, что за нападение на съемочную группу "112 Украина" под Харьковом задержали более 30 человек.