Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил нападение на журналистов канала "112 Украина", которое произошло сегодня в Золочеве Харьковской области во время прямого эфира. Соответствующую запись на Facebook от имени организации сделал ее глава Сергей Томиленко.

Томиленко напомнил обстоятельства инцидента.

"Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь. Нападение с кулаками и матом наблюдала аудитория телеканала в прямом эфире. Ни прямой эфир, ни телекамеры нападающих не остановили...", - написал глава НСЖУ.

Он также сообщил со ссылкой на начальника Золочевского райотдела полиции Сергей Човпан, что правоохранители Харьковской области внесли в Единый реестр сведения о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Затем Томиленко заявил, что Национальный союз журналистов Украины осуждает очередное грубое нападение на представителей СМИ и препятствование их деятельности. Он призвал правоохранителей и власть обеспечить оперативное и эффективное расследование атаки. А главное - должного наказания нападавших.

Скриншот: Facebook/ sergiy.tomilenko

"Системную безнаказанность за атаки на журналистов в Украине остановят только прецеденты весомого наказания. И такие прецеденты возможны только при политической воле власти защитить журналистов!" - заключил Томиленко.

Напомним, нападение на съемочную группу 112 канала состоялось 28 августа во время записи сюжет о массовой вырубке леса в Харьковской области.

Полиция уже задержала больше 30 человек за атаку на прессу.