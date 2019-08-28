В среду, 28 августа, британская королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента с 9-12 сентября по 14 октября. Такое обращение поступило к ней от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Блокируемый депутатами брекзит назначен на 31 октября.

В заявлении канцелярии королевы, опубликованном местными СМИ, говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Премьер и ярый сторонник выхода из ЕС Борис Джонсон сделал такое обращение к королеве из-за продолжающихся попыток заблокировать выход Лондона из ЕС с помощью парламента.

Как сообщала "Страна", ранее в парламенте Британии несколько раз блокировали ратификацию достигнутого с Брюсселем соглашения о "мягком" выходе Великобритании из Евросоюза.

"Жёсткий Брекзит" или выход Британии из ЕС без официального соглашения назначен на 31 октября 2019. При этом Борис Джонсон подтвердил, что Британия отказывается платить Евросоюзу 39 млрд фунтов за выход из ЕС.