На первом торжественном заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа новоизбранные депутаты принесут присягу на верность стране. По традиции, ее текст зачитывает самый старший нардеп. В новом парламенте это Юлий Иоффе - представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат Верховной Рады шести созывов, сообщает пресс-служба партии.

Уточняется, что Юлий Яковлевич Иоффе родился в 1940 году в Луганске, 10 декабря ему исполнится 79 лет.

В 1964 г. окончил Коммунарский горно-металлургический институт (ныне Донбасский государственный технический университет, г. Лисичанск Луганской области) по специальности "горный инженер-электромеханик".

Юлий Иоффе. Фото: zagittya.com.ua

Трудовую деятельность начал сразу после школы в 1958 г. слесарем на Луганском металлургическом заводе. С 1959 г. работал на шахтах и предприятиях угледобывающей отрасли. Прошел трудовой путь от подземного машиниста и электрослесаря до генерального директора производственного объединения "Стахановуголь". В 1992-1993 г. занимал пост вице-премьер-министра Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 1993-1994 г. работал руководителем торгово-экономической миссии Посольства Украины в США. В 2006-2007 г. – и.о. заместителя министра топлива и энергетики Украины.

Юлий Иоффе шесть раз избирался народным депутатом Украины по мажоритарному округу (в 1990, 1994, 1998, 2002, 2012 и 2014 годах). В Верховной Раде Украины III созыва возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. В Верховной Раде Украины IV созыва - руководитель постоянной делегации в межпарламентской организации "Парламентская ассамблея ОБСЕ". Автор первого законопроекта о выборах народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками (рег. №1017-3 от 29.08.2002 г.).

Среди государственных наград: знак "Шахтерская слава" III, II, I степени; орден "Знак Почета"; медаль "Ветеран труда"; орден "За заслуги" III степени; орден князя Ярослава Мудрого V, IV степени; почетные грамоты Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Юлий Иоффе почетный гражданин городов Северодонецк, Рубежное, Кременная Луганской области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Зе-команде рассчитывают, что в первый день работы новая Рада рассмотрит до 100 законопроектов.

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