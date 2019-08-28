Сотрудники МВД задержали более 30 человек, которые избили съемочную группу "112 Украина" в Харьковской области. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксану Калмыкову.

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств. Сейчас мы будем устанавливать их личности, но предварительно это работники данного предприятия. Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие или по Уголовному, или по Административному кодексу. Предварительно планируется квалификация по ст. 296, "Хулиганство". Возможно, дополнительная квалификация по ст. 171", - заявила Калмыкова.

По словам журналиста "112 Украина" Олега Решетняка, неизвестные до приезда полиции заставили съемочную группу удалить отснятый материал.

Полиция Харьковской области внесла в ЕРДР сведения о препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала "112 Украина" возле лесхоза.

По данным "Страны", в том районе, где журналисты проводили съемку и подверглись нападению, есть смотрящий. Это некий Игорь Вовчанин, который в 2000-х был довольно знаменитым кик-боксером, сообщает наш источник. Не ислючено, что он является одной из ключевых фигур в расследовании журналистов "112 Украина".

Фото: 112.ua

Напомним, сегодня днем неизвестные напали на журналистов "112 Украина", которые делали видеосъемку в рамках собственного расследования о хищении леса. Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь.

Во время рабочего визита в Харьков 17 июля Владимир Зеленский поднимал проблему вырубки лесов в Харьковской области и настаивал на немедленном ее решении. Директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский назвал фамилии людей, занимающихся незаконной вырубкой деревьев: Сиса, Санин, Антипенко.

Также мы сообщали, что полиция задержала двух участников погрома в Укринформе.