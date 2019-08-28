Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне готовы присоединиться к процессу по достижению мира в Украине. Это прозвучало на фоне обсуждения вопроса присоединения США к Нормандскому переговорному формату.

"Мы, Соединенные Штаты, готовы любым способом присоединяться к усилиям в этом направлении, потому что то, что происходит в Украине и в Крыму, не должно рассматриваться сугубо как европейский спор, потому что в свое время был создан Альянс НАТО из-за опыта, который мы имели, когда мы были причастны к двум мировым войнам. Из-за этого было создано НАТО, чтобы быть уверенными в сохранении мира", - сказал Болтон на брифинге в среду, 28 августа, в Киеве. Цитирует его Интерфакс-Украина.

Советник президента США заявил, что "вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важными ценностями для нас".

"Но чтобы принимать участие в таких встречах, к ним нужно хорошо подготовиться, нужно полагаться на опыт, на позитивное, что было на предыдущих таких встречах, потому что если не было позитивных наработок на предыдущих встречах, то какой смысл проводить такую заседание", - отметил советник президента США, напомнив, что Германия и Франция планируют организовать встречу в "нормандском формате".

Как сообщала "Страна", по словам президента Франции, следующая встреча "Нормандского формата" на уровне глав государств и правительств намечена на сентябрь 2019. Она, вероятно, пройдет уже после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Польше.