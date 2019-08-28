Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил надежду, что в случае назначения Руслана Рябошапки генеральным прокурором Украины у него сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором США Уильямом Барром. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Разговор о Рябошапке зашел 28 августа на брифинге в Киеве, во время которого американский чиновник общался с журналистами. Один из представителей СМИ задал вопрос, поддерживает ли Болтон расследования адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани дела экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Болтон сказал, что дружит с Джулиане, а затем упомянул Рябошапку.

"Рудольф Джулиани - это мой старый друг, мы 30 лет знаем друг друга. Я думаю, что он сам может ответить на этот вопрос. Я же встречался с Русланом Рябошапкой, которого прочат на должность генерального прокурора. Надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром", - сказал советник Трампа.

Напомним, о том, что Рябошапка может сменить Юрия Луценко, СМИ стало известно 25 августа.

А 27 августа нардеп Верховной Рады восьмого созыва и экс-журналист Сергей Лещенко подтвердил эту информацию.