Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил о планах Верховной Рады сформировать новый состав Кабмина Украины. Ранее он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами его команды.

"Для меня был интересным тот факт, что президент Зеленский, некоторые его коллеги представили план реформирования относительно законодательства, которое планируют внести на рассмотрение Верховной Рады, план утверждения нового Кабинета министров. И я так понимаю, что завтра начнется заседание Верховной Рады с этого вопроса", - сказал Болтон на брифинге в среду, 28 августа, в Киеве.

Как сообщала "Страна", Зеленский помимо Кабмина обсудил с Болтоном присоединение США к нормандскому формату. Встреча Зеленского и Болтона состоялась в среду, 28 августа, в Киеве.

Мы разбирались, кто станет министрами.

Напомним. что из-за визита Джона Болтона в Киеве могут ограничить движение на автодорогах. Список улиц.