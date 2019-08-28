Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) приветствовали освобождение журналиста "РИА Новости" Кирилла Вышинского в Украине. Об этом сообщается на сайте Европейской федерации журналистов.

В организациях напомнили, что они несколько раз выражали свою обеспокоенность по поводу заключения Вишинского. А сегодня они приветствовали решение суда освободить его из-под стражи.

Однако представители федераций подчеркнули, что заключение Вышинского должно было закончиться как минимум год назад.

"Мы не понимаем, почему украинская судебная система излишне продлила срок его задержания. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал объектом преследования за свою журналистскую работу. Борьба с так называемой пропагандой не должна противоречить международным стандартам свободы СМИ. Украинские власти должны уважать право журналистов на свободу выражения мнений, в том числе право выражать разные взгляды и освещать вопросы, которые могут быть сочтены противоречивыми или оскорбительными", - заявили в организациях.

Федерации также призвали российские и украинские власти освободить других журналистов, которые в настоящее время содержатся в обеих странах. Это Рашид Майсигов, Абдулмумин Гаджиев, Роман Сущенко,

Дмитрий Василец (носит электронный браслет) и Евгений Тимонин (тоже носит электронный браслет).

Ранее "Страна" анализировала дело Вышинского и причины его освобождения.

Мы также приводили слова источника, что освобождение журналиста не связано с обменом, а было условием России по "нормандскому формату".