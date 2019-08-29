Сегодня, 29 августа, в Украине и мире отмечают ряд важных событий и праздничных дат. Так, православные празднуют Ореховый Спас, в мире - день действий против ядерных испытаний, в Украине вспоминают погибших в Иловайске в 2014-м. День ангела сегодня - у Анны и Александра.

В Украине

В стране сегодня вспоминают трагические события 2014 года в Иловайске, когда украинские войска попали под вражеский обстрел во время выхода из города. В так называемом "зеленом" коридоре 5 лет назад погибли 220 украинских военных, 40 считаются пропавшими без вести (их тоже официально добавили к числу погибших), а 13 военнослужащих - в плену у боевиков.

Во время празднования Дня независимости президент Украины сказал, что подписал указ о признании 29 августа Днем памяти павших героев - защитников Украины. "29 августа - день наших наибольших потерь в войне - более 300 воинов", - объявил Владимир Зеленский во время Марша Достоинства.

Народные и церковные праздники

Православные украинцы отмечают Ореховый или Третий Спас. В церквях проходят службы, верующие святят орехи, мед и яблоки.

В старину верили, что на Третий Спас солнечные погожие дни лета переходят в дождливые и знаменуют начало осенней поры. Если в этот день ласточки и журавли улетают, 14 октября (на Покров) будут первые заморозки.

Международные праздники

Каждый год 29 августа отмечают Международный день действий против ядерных испытаний. Дату создали под эгидой ООН в 2009 году. Ее цель - обратить внимание стран на создание безопасного мира.

События и даты

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовал первый в мире мотоцикл.

В 1948 году в Украине впервые отметили День шахтера. Праздник установили в честь подвига шахтера Алексея Стаханова. И позже стали праздновать в последнее воскресенье августа (в 2020-м праздник придется на 30 августа).

В 1949 году в Семипалатинске впервые испытали советскую атомную бомбу.

В 1966 году легендарные "The Beatles" выступили с последним концертом в Сан-Франциско.

В 1999 году в Донецке при жизни открыли памятник шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке.

Сегодня королю поп-музыки Майклу Джексону исполнился бы 61 год. Известного американского певца не стало в 2009 году. В день его смерти мир захлестнула волна флешмобов и концертов в память о легендарном исполнителе. В феврале 2019 года канал ВВС рассказал про съемки документального фильма "Michael Jackson: The Rise and Fall" ("Майкл Джексон: Взлет и падение"), который должен выйти к десятилетней годовщине смерти певца.

В 2001 году в Массачусетсе ученые медицинской школы Гарварда обнаружили человеческий ген долголетия, который находится в так называемой "хромосоме 4". Она влияет на здоровье и продолжительность жизни. Гены долголетия позволяют бороться с раком, заболеваниями сердца и слабоумием. Ученые планируют в будущем сделать на основе генов лекарства для пожилых людей.

Именины

День ангела сегодня отмечают Александр и Анна, а также Степан и Яков.