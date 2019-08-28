Известный российский актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщается телеграм-канал "112".

"Художественному руководителю театра Ермоловой стало плохо после употребления алкоголя. Артиста экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как пишут российские издания, инцидент произошел несколько дней назад и сейчас артист уже выписан из больницы и даже вернулся на работу.

В театре Ермоловой опровергли информацию о том, что причиной госпитализации Меньшикова стало злоупотребление алкоголем, а настаивают на том, что артист находится на плановом обследовании, до которого у него "никак не доходили руки".

Фото: из открытых источников

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