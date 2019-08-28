28 августа премьер Литвы Саулюс Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома (рак лимфатической системы) в первой стадии. Об этом передает "Интерфакс BNS".

Чиновник заверил журналистов, собравшихся в здании правительства, что он надеется полностью выздороветь после циклов лечения в сентябре и октябре.

"Это лимфома, первая стадия. Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", - сказал премьер.

Сквярнилис рассказал, что болезнь диагностировали в мае во время проверки здоровья. Это было после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат от правящих "аграриев".

"К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", - посвятил он в подробности представителей СМИ.

Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквярнялису возможность не являться на работу до 4 октября. Согласно декрету главы государства, премьера во время лечения будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Премьер сказал, что чувствует себя вполне трудоспособным, однако после химиотерапии ему нельзя находиться среди людей из-за опасности подхватить инфекцию.

Сквярнилис также сообщил, что ежегодно лимфому диагностируют у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал граждан страны следить на своим здоровьем.

"Я могу быть хорошим примером - проверяйтесь, даже если чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно", - сказал премьер.

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