В полиции Ровенской области начали искать неизвестных, которые облили жидкостью, похожей на сок, портреты погибших в АТО и стеллу.

"В полицию сегодня, 28 августа, в 09:09 поступило сообщение, что на улице 16 июля областного центра неизвестные лица облили портреты погибших Героев АТО", - сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области в среду, 28 августа.

По результатам осмотра места происшествия установлено, что в результате хулиганских действий злоумышленники облили жидкостью красного цвета, похожей на сок, два портрета Героев АТО и частично саму стелу.

Сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются.

Как сообщала "Страна", в Харькове дважды за неделю облили краской памятник УПА. Информацию о том, что случилось в Молодежном парке сотрудники полиции получили в 8:22, на место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Отметим, что под Ивано-Франковском ранее судимый участник АТО взорвал себя и сожительницу. От взрыва на месте погибли оба. У погибших не было детей.