Причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли девять человек, является короткое замыкание.

Такое заявление сделал прокуро Евгений Антощук на заседании Одесского апелляционного суда в среду, 28 августа. Об этом сообщает издание "Трасса Е-95".

По словам Антощука, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".

Также сообщается, что в суде продолжается заседание по изменению меры пресечения для владельца сгоревшего отеля Вадима Черного, который неделю назад был помещен в СИЗО.

Напомним, смертельный пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что мэрия Одессы заявила, что владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" отказал в компенсациях постояльцам.

Также мы сообщали, что владельца отеля "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, решил взять на поруки главный раввин Одессы.