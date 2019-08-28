Сегодня под зданием Офиса президента прошла акция против того, чтоб Арсен Аваков оставался на посту главы МВД.

Ее организовали активисты и представители радикальных организаций, так или иначе связанных с экс-президентом Петром Порошенко.

Поэтому в данном мероприятии многие увидели личную месть Порошенко Авакову за то, что тот не поддержал его на выборах президента.

Но, судя по всему, людей, не желающих видеть Авакова в новом Кабмине, немало и в окружении Зеленского.

Сегодня заместитель главы Офиса президента Дмитрий Костюк заявил, что в партии "Слуга народа" неоднозначное отношение к нынешнему главе МВД и рассматривается сразу четыре кандидатуры.

При этом сам Аваков, по словам близких к нему людей, до сих пор пребывает в полной уверенности, что его оставят на своем посту.

Как будет на самом деле увидим уже завтра.

Пока же изложим аргументы за и против Авакова на посту МВД, которые сейчас, по нашим данным, обсуждаются на Банковой.

Аргументы за то, чтоб оставить

1. Аваков во время президентской кампании не допустил массового подкупа избирателей со стороны Петра Порошенко. А также пресекал немало провокаций сторонников тогдашнего президента. В том числе - и лично против Зеленского.

2. Авакову подконтрольны различные радикальные организации и его нахождение на посту главы МВД удерживает их в повиновении. В случае отставки радикалы могут выйти из под контроля.

3. Аваков контролирует значительное число депутатов-мажоритарщиков, а также нардепов из списка "Слуги народа". В случае его отставки часть нардепов могут начать саботаж и не голосовать на нужные властям законопроекты.

4. Аваков худо-бедно удерживает под контролем ситуацию в МВД, а что будет в случае его отставки сказать трудно. Особенно с учетом возможных провокаций против Зеленского, которые могут устроить сторонники Порошенко, если того попытаются посадить в тюрьму.

5. Авакова активно поддерживает одигарх Игорь Коломойский, на которого ориентируется значительная часть окружения Зеленского, а также десятки мажоритарщиков и депутатов от "Слуги народа".

Аргументы против того, чтобы оставить

1. Аваков являлся одним из архитеркторов и "столпов" системы власти в стране после 2014 года, против которой проголосовали избиратели на выборах президента. Понятно, что голосовали они против Порошенко в первую очередь. Однако Аваков несет примерно ту же ответственность за события в стране, что и сам экс-президент. И его сохранение на должности будет расцениваться значительной частью избирателей как отказ Зеленского от обновления власти.

2. При Авакове система МВД погрузилась в хаос и во-многом десбалансирована. На работу полиции огромное количество жалоб со стороны как обычных людей, так и бизнеса (поборы и крышевание никуда не делись). Ухудшилась криминогенная ситуация.

3. Аваков и его окружение постоянно находится в центре коррупционных скандалов. В целом ситуация в МВД с коррупцией не улучшилась. И даже новая патрульная полиция начала брать взятки.

4. Аваков сам по себе является мощной политической фигурой, которая может стать альтернативным президенту центром силы. "Если его оставить главой МВД, то правительство вместо единой команды вновь превратится по сути в коалиционное. Снова нужно будет с ним о чем-то договариваться постоянно. А зачем нам коалиция с "Народным фронтом"?", - рассуждает в разговоре со "Страной" источник в "Слуге народа".

5. С точки зрения угрозы уличных акций и провокаций со стороны националистов более целесообразно не торговаться с Аваковым о безопасности, а поставить надежного главу МВД, который возьмет ситуацию под контроль и наведет порядок, а не будет заигрывать с радикалами.