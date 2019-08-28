Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном Владимир Зеленский заявил, что Украина приветствует присоединение Штатов к нормандскому формату. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу по Донбассу. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к нормандскому формату.

Сообщается, что встреча Зеленского и Болтона состоялась в среду, 28 августа, в Киеве. Она была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США, в частности, подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств. Кроме того, обсуждались возможности углубления украинского-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования ВСУ и украинской оборонной промышленности.

Также Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Напомним, о готовности со стороны США поддержать встречи нормандского и другого формата по Донбассу и принять в них участие говорил представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Также мы писали, что Макрон объявил, что следующая встреча президентов в нормандском формате состоится уже в сентрябре.