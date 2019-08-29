29 августа Верховная Рада девятого созыва проводит первое заседание после досрочных выборов 21 июля. Новы парламент отроется в 10:00. Главные факты о нем "Страна" уже публиковала.

Сегодня депутаты получат удостоверения и произнесут присягу. Накануне их собирали в зале заседаний, чтобы провести мастер-класс и показать, какие жать кнопки.

Затем будет сформирован временный президиум, в который войдут по одному представителю от партий по избирательным спискам. Они будут выполнять свои обязанности поочередно.

После этого нардепы должны сформировать и зарегистрировать депутатские фракции или группы. Спикер Рады старого созыва Андрей Парубий зачитает краткий доклад о результатах законодательной работы парламента и проведет избрание счетной комиссии и нового руководства парламента.

На этом временный президиум первой сессии прекратит свою деятельность и нардепы заслушают стратегическое послание Владимира Зеленского. Также сегодня должны будут утвердить повестку дня (о том, какой она может быть - мы уже рассказывали).

"Страна" ведет онлайн-трансляцию первого заседания "позеленевшей" Верховной Рады.

Прямая трансляция из Верховной Рады

9:38 Очередь в Раду.

Фото: Страна ua

9:35 Прибывают представители разных конфессий.

Фото: Страна ua

9:28 Активисты у Рады. Противники застройщиков, инвалиды Чернобыля, переселенцы, националисты, требующие закрыть "пророссийские" телеканалы.

9:27 Телеведущая Катя Осадчая в ярко-красном платье на ступеньках Рады.

9:24 "Боевики-сепаратисты, а точнее их оркестранты из Российской Федерации, обещали зеленый коридор, а потом расстреляли всех. У меня были знакомые оттуда, хотя все они выжили", - Святослав Вакарчук тоже пришел на Михайловскую площадь почтить память Иловайска.

Он предлагает начать заседание Рады с молитвы.

9:12 Владимир Зеленский тем временем побывал на церемонии по чествованию памяти погибших в Иловайске. Видео.

9:08 Представитель "Слуги народа" Денис Гетьманцев заявил, что сегодня плагнируют выносить только один законопроект - по снятию депутатской неприкосновенности. Напомним, что это документ, подготовленный еще при Петре Порошенко. По нему неприкосновенность снимается с 1 января 2020 года.

9:05 Под парламентом - разнородные группы активистов. От борцов с "российской информационной агрессией" до переселенцев, требующих себе права голосовать на местных выборах в Украине.

9:00 Под Радой, где в 10:00 начнется торжественное заседание - огромная очередь из журналистов и операторов. Некоторые начали занимать еще в 4 часа утра.





8:56 Петр Порошенко тем временем приехал на Михайловскую площадь. Судя по всему - почтить память погибших под Иловайском. Вокруг него люди в трауре, родственники атошников. Там же идет панихида ПЦУ.

8:55 Если сегодня Зе-депутаты сделают все, что запланировали, то заседание может затянуться до глубокой ночи. Прежде всего это назначение нового премьера и Кабмина.

8:53 Накануне открытия парламент "Страна" собрала главные факты о новой Верховной Раде.

8:50 Нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что сегодня Рада попытается начать снятие депутатской неприкосновенности.

8:48 У входа в парламент - мужчины в национальной украинской одежде.