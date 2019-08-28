Для помощи журналистам телеканала "112 Украина", на которых напали в Харьковской области, срочно направили группу правоохранителей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, сообщили на телеканале.

Ранее сотрудники канала "112 Украина" призвали правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию нападения на съемочную группу телеканала, которая снимала сюжет о хищении леса в Харьковской области. Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь.

"Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. Сейчас, по нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили", - заявил в прямом эфире журналист, после чего на него напали и отобрали камеру.

Министерство внутренних дел связалось с телеканалом и заверило, что группа для помощи журналистам уже была направлена на место происшествия.

Ранее во время рабочего визита в Харьков 17 июля Владимир Зеленский поднимал проблему вырубки лесов в Харьковской области и настаивал на немедленном ее решении. Директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский назвал фамилии людей, занимающихся незаконной вырубкой деревьев: Сиса, Санин, Антипенко.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский считает, что бандиты-националисты, которые 30 июля напали на пресс-центр "Укринформа", должны быть жестко наказаны.

"Как оценивать ситуацию, когда бьют любого человека? Мы сейчас занимаемся и строим отдельную команду по защите журналистов. Я понимаю, что это очень серьезная профессия. Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жестко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами", - сказал Владимир Зеленский.

Сотрудники полиции задержали уже нескольких участников нападения на журналистов.