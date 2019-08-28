ONUKA поедет покорять Китай
Украинская группа ONUKA отправляется в тур по несколькими городами Китая в конце августа - начале сентября. Об этом солистка группы Ната Жижченко сообщила в Instagram.
Как стало известно из сообщения, группа сыграет два сольных концерта в Гуанчжоу и Тяньцзинь, а также примет участие в 12-м Международном фестивале молодежного искусства.
"Мы до последнего не знали, удастся организовать эти концерты, поэтому держали гастроли в тайне. Даже во время съемок анонса мы не имели документального подтверждения. Для меня большая радость, расширить гастрольную географию ONUKA, представить украинскую музыку впервые аудитории КНР", - отметила Ната.
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На сьогоднішньому уроці географії поговоримо про перші гастролі ONUKA в Китайській Народній Республіці. 今年，乌克兰电子乐团ONUKA首次赴华演出。 ⠀ ONUKA #CHINA ⠀ 29.8 Guangzhou, Opera House Experimental Theatre 30.8 Guangzhou, 12th China International Youth Arts Festival 1.9 Tianjin, Grand Theatre ⠀ Special thanks go to Google Translate!
Ранее "Страна" писала о том, что ONUKA исполнила магический зимний трек посреди львовского аэропорта.
Также мы сообщали, что ONUKA сыграет техногенную симфонию на Почтовой площади в Киеве.