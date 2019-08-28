В Зе-команде рассчитывают, что в первый день работы новая Рада рассмотрит до 100 законопроектов
В первый день работы украинский парламент 9-го созыва рассмотрит больше 30, а может до 100 законопроектов. Об этом журналистам телеканала "112 Украина" сказал избранный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.
По словам Камильчука, в первую очередь Рада займется приоритетными законопроектами.
"Завтра мы будем рассматривать законопроекты, которые, я думаю, приоритезируются сегодня, хотя основные обсуждаются в прессе постоянно. Есть шанс, что мы примем более 30, а возможно даже до 100 законопроектов. Увидим", - заявил нардеп.
Видео: YouTube/ 112 Украина
По его мнению, технически у Рады есть все возможности для рассмотрения такого количества документов, а "голосование происходит довольно быстро".
Также Камельчук сказал, что порядок работы его коллеги обсудят до конца сегодняшнего дня.
"Система "Рада" должна быть запрограммирована завтра. Я думаю, что сегодня под конец дня мы обсудим, что за чем голосуем", - отметил Камельчук.
Ранее "Страна" рассказывала, что сегодня депутаты "Слуги народа" обучались жать кнопки в парламенте.
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