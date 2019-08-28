В среду, 28 августа, суд в Одессе рассмотрел апелляцию на меру пресечения, избранную владельцу гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного, оставив ее без изменений. Об этом сообщает "Думская".

Отметим, судебная коллегия Одесского апелляционного суда под председательством Александра Толкаченко изучила доводы прокуратуры и защитников предпринимателя, после чего оставила подозреваемого в СИЗО.

Судьи сочли убедительными аргументы обвинения, которое настаивало на том, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшей гибель 9 человек; что есть риск его побега за границу; что он может воздействовать на свидетелей и так далее.

Сообщается также, что суд отменил определение Киевского райсуда Одессы и частично удовлетворил апелляционную жалобу Черного, но в итоге мера пресечения осталась той же - содержание под стражей в течение двух месяцев без возможности внесения залога.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания была озвучена предварительная причина пожара в гостинице "Токио Стар", это замыкание электропроводки из-за чрезмерной нагрузки на электросеть. Также было объявлено, что Сергей Дурач, бизнес-партнер Вадима Черного, покинул Украину.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

А 18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.